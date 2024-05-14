"الخارجية البريطانية" تصف الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة بـ"المروعة"

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة "مروعة"، مؤكدًا أنه يجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف كاميرون في منشور له على "X": "الهجمات التي يشنها المتطرفون على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة مروعة"، لافتًا إلى أن سكان القطاع يتعرضون لخطر المجاعة وبحاجة ماسة إلى الإمدادات.

وتابع: "يجب على إسرائيل محاسبة المهاجمين وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات، وسأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".

عرقلة شاحنات المساعدات ونهب محتوياتها وتدميرها

وسبق أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، لقطات مصورة تظهر مجموعة من الرجال والنساء يقومون بعرقلة شاحنات المساعدات ونهب محتوياتها وتدميرها.

وقد تم إلقاء صناديق المواد الغذائية المتجهة إلى غزة، التي تعاني من حالة طوارئ إنسانية على الأرض، ولم تتدخل الشرطة الإسرائيلية على ما يبدو في الحادث الذي وقع على حاجز ترقوميا غرب الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.