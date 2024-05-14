وزير العمل: إشادة دولية بتطوير منظومة التدريب المهنى.. وسوق العمل المُشجع للاستثمار

التقى حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والاتحاد في المجالات المُشتركة.

شحاتة: الدولة جاهزة لتوفير عِمالة ماهرة ومُدربة لسوق العمل الخارجية

وأكد الوزير شحاتة جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، مُوضحًا التطوير المُستمر في وزارة العمل، لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، لتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه "الوزير"، الإدارة المُختصة بالتواصل مع "الاتحاد"، لتنفيذ خطة التعاون.

وقدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أُطر العمل مع "الوزارة"، بالإضافة إلى مُناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997.

وأوضح الوزير شحاتة للمسئولين في "الاتحاد العالمي"، أن "الوزارة" مُستعدة لتوفير طلبيات التوظيف، وبالمهارات العالمية، بعد استلام تلك الطلبيات بـ30 يومًا فقط، وهو ما لاقى قبولًا من المسئولين الدوليين، حيث أكدوا أهمية تفعيل التعاون والتنسيق خلال الفترة المُقبلة.

واستمع الوزير، من المسئولة الأجنبية عن نشاط ومهام اتحاد التوظيف العالمي، وقالت إنه يُمثل الجمعيات التُجارية الوطنية في 54 دولة، و12 شركات دولية بشأن تنقل أيدي القوى العاملة"، وأضافت أن "الاتحاد" يُساعد في التفاعل والتواصل بين بعض صانعي السياسات الدوليين، منها منظمتا العمل الدولية، والتعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الأوروبي، والأطراف المعنية من النقابات العمالية، وغيرها.. وتحدثت عن أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997، ودورها في تسهيل تنقل الأيدي العاملة.

وأشادت المسئولة الدولية بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل.. وقالت إن سوق العمل المصرية، واعدة للغاية، نظرًا لحجم الأيدي العاملة بها، خاصة من الشباب، مُشيرة إلى أن مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف، وأنها جاذبة للاستثمار، حيث يتوافر فيها كل مقومات النجاح، وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيها..

شارك في اللقاء: محمد الدروي عضو مجلس "الاتحاد العالمي"، وعماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر.. ومن وزارة العمل: إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير..