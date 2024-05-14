الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير العمل يبحث مع السفيرة القبرصية بالقاهرة آليات تنفيذ خطة إرسال عِمالة مصرية إلى قبرص

حسن شحاتة وزير العمل
حسن شحاتة وزير العمل

استقبل حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، بولي ايوانو سفيرة دولة قبرص بالقاهرة، وأونوفريوس أويكونوميديس نائب رئيس البعثة القبرصية في مصر، وذلك لبحث سُبل التعاون المُستقبلي، ومُناقشة مُقترحات بشأن أليات تنفيذية لتصدير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة،في إطار إتفاقية تعاون شاملة مُرتقبة بين البلدين، يتم التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية خاصة وزارة الخارجية، والتأكيد على خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وترتكز على روابط تاريخية مُمتدة،وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى والمصالح المشتركة.

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شحاتة: وزارة العمل لديها منظومة تدريب مهني ومشروع وطني كبير 

وبحسب بيان صحفي أكد شحاتة على أن وزارة العمل لديها منظومة تدريب مهني تابعة للوزارة،ومشروع وطني كبير "مهني 2030"،بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،مع شهادات قياس مهارة ومزاولة مهمة حقيقية،وأن الدولة المصرية جاهزة بالعمالة المطلوبة لسوق العمل الخارجي،كما أن الوزراة  لديها "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" للتوعية بالحقوق والواجبات داخل البُلدان المُضيفة،وأنها حريصة على حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،مُتطرقًا إلى جهود الوزارة في توفير فرص عمل بالخارج،مع كافة أشكال الحماية والرعاية لها..وأوضحت المسؤولة القبرصية أن بلادها تُقدر دور ومهارات العمالة المصرية،وأن الفترة المُقبلة سوف تشهد فتح المزيد من قنوات التواصل،موضحة لقاء مُرتقب بين وزيري عمل البلدين على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بداية شهر يونيو 2024 المُقبل،للتشاور في كافة الملفات ذات الصلة بقضايا العمل في البلدين،وطُرق وآليات التعاون في إطار "الإتفاقية العامة المُرتقبة "،مُثمنة التعاون والتنسيق والتواصل بين القيادة السياسية في البلدين،في كافة المجالات،مؤكدة أن بلادها في حاجة إلى عمالة مصرية في عدد من المجالات والتخصصات،والتي سيتم التنسيق بشأنها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

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حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،  ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج،، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

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حسن شحاتة وزير العمل سفيرة دولة قبرص بالقاهرة البعثة القبرصية في مصر ع مالة مصرية وزارة الخارجية

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