الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف ووزيرة الهجرة يتفقدان أنشطة وقاعات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والسفيرة سُها جندي  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قاعات المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لمتابعةبعض الأنشطة التي يقدمها المركز بمقر جمعية شباب الخير في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة  بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي" GIZ " في أربعة عشر محافظة تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية "ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة".

بحضور دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والتعاون الدولي، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وناقش المحافظ والوزيرة بعض الشباب المتدربين والمستفيدين من الخدمات التي يقدمها المركز الألماني، حيث دار النقاش حول التساؤلات والاستفسارات التي طرحها الشباب" أثناء تسيجليهم  على الرابط الذي أتاحته الوزارة "للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ـ وطرح البدائل الآمنة لحمايتهم من مخاطر تلك الظاهرة، بجانب التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز للشباب والتي تشمل عددًا من المحاور الرئيسية والهامة: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص من خلال التدريب على مفاهيم  دراسة الجدوى للمشروعات وكيفيبة إعداد السيرة الذاتية وتنمية المهارات الشخصية والذاتية،بجانب التدريب على المهارات الفنيةوالتخصصية، لتأهليهم للالتحاق بسوق العمل سواء داخليًا أو خارجيًا.

أبدت الوزيرة سعادتها بتجهيزات قاعات التدريب بالمركز وتميزها مقارنة ببعض المحافظات، مشييرة  إلى  الدور الكبير الذي يقوم به  المركز المصري الألماني،في إطار تعاونه مع الوزارة  لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة "مراكب النجاة" في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال العمل على عدة محاور رئيسية، تشمل توفير الدعم والمشورة للشباب الراغبين في الهجرة الآمنة،و إعادة إدماج العائدين من الخارج وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتأهيليهم لسوق العمل.

بالإضافة إلى تدريب الشباب المقيم بمصر الراغبين في الحصول عىى فرص عمل بالداخل، وذلك من خلال الإرشاد المهني وخدمات تأهيل وتطوير مهارات سوق العمل وكيفية توليد أفكار لمشروعات، علاوة على التدريبات التخصصية في مجالات البرمجة والتسويق وإدارة المشروعات، وتدريبات فنية في مجال  المهن والحرف.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة على المستوىين المحلي والإقليمي والدولي،لتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها تلك الظاهرة والوصول إليهم في محافظاتهم، وذلك من خلال الشراكة وتوظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

أثنى محافظ بني سويف على دور المركز الألماني في مجال تأهيل وتطوير قدرات الشباب للحصول على فرص عمل، والتي تعتبر في الفترة الحالية من أكبر التحديات التي تواجه معظم دول العالم، نظرا للتقلبات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، وهو ما يجعلها على قمة الأولويات، ومنوها عن أنه هذه المبادرة تعتبر طاقة نور للشباب ليعيدوا اكتشاف انفسهم وإعادة النظر في بعض المفاهيم الخاصة بربط فرص وسوق العمل بالدراسة والتعليم.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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بني سويف وزير الهجرة محافظ بني سويف مؤسسة الأيتام المركز الألماني

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