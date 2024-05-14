الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحدث الشراكات التنموية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك الاوروبي لاعادة
البنك الاوروبي لاعادة الاعمار

بالتزامن مع انطلاق الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المنعقدة بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر»، تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال الدورة الحالية، ونتيجة لذلك نستعرض خلال السطور التالية الجهود التنموية والشراكات للبنك في مصر. 

جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر 

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن هدف في مصر تعزيز اقتصاد أكثر شمولًا للشركات المصرية والنساء والشباب، لزيادة الوصول إلى التمويل وريادة الأعمال، والوصول إلى تنمية المهارات والخدمات والفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر من خلال زيادة قدرة الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة الأكثر تنوعًا، وتحسين الجودة والكفاءة والاستدامة البيئية للبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز كفاءة الطاقة والموارد والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

المشاط تُشيد بالجهود المشتركة بين البنك الأوروبى والقطاع الخاص فى مصر

أحدث الشراكات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تتعاون الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في إطار برنامج المدن الخضراء، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة، من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ومؤخرًا دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، ويضم البرنامج مدن القاهرة والإسكندرية أيضًا.

البنك الأوروبي، أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استثمر البنك فى العديد من المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يخلق بيئة تنظيمية مواتية للقطاع، فمنذ عام 2012، كان البنك شريكا رئيسيًا في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.

وفي إطار برنامج «نُوَفّي»، قامت وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة، بتعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي رائد في تنفيذ محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّــي، والذي يدعم الجهود الوطنية الدؤوبة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

ويستهدف محور الطاقة إيقاف تشغيل 12 محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات خلال الفترة من 2023 إلى 2028، بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. 

المشاط الدكتورة رانيا المشاط البنك الأوروبى لإعادة الإعمار مصر المناخ

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