الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وزير الشباب ضيف "في المساء مع قصواء" الليلة

المساء مع قصواء
المساء مع قصواء

يحل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ويذاع على قناة "CBC"، ومن المقرر أن يتناول اللقاء مجموعة من أهم الملفات الرياضية والشبابية التي تشغل الرأي العام.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "فى المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع حيث يذاع البرنامج الساعة التاسعة مساء أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى قناة cbc

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