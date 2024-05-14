الفارس المصرى محمد عبدالمنعم يستعين بمدربين أجانب لخوض منافسات بطولة العالم بالسعودية

استعان الفارس المصري محمد عبدالمنعم بعدد من الخبراء الاجانب من المتفوقين في الفروسية من أجل الوقوف على أفضل الخطط والاستعداد والتحضير للمشاركة في بطولة العالم للقدرة والتحمل المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية عام 2026 .

ونجح الفارس المصري في تقديم نتائج مميزة خلال مشاركته السابقة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مؤخرا بالسعودية.

من جانبه أكد محمد عبدالمنعم أنه يسعى دائما للمشاركة في المحافل الدولية وتمثيل مصر وهدفي رفع العلم المصري في بطولات العالم .

وأضاف الفارس المصري أنه يعشق الفروسية ويتحمل كافة تكاليف برنامج إعداده وهدفي دائما الوصول لمنصات التتويج في المحافل الدولية ومنها بطولات في البرتغال والإمارات وانه يدعو كل الفرسان الدوليين للمشاركة في البطولات الدولية وذلك بهدف جلب انظار العالم الي مصر .

ختام مميز لبطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز، التي أقيمت على ملاعب نادى سموحة بالإسكندرية، خلال الأيام الماضية.

وأقيمت البطولة لأول مرة منذ ما يقرب من ٢٥ عام داخل نادى سموحة الرياضي، وشهدت مشاركة كبيرة ومستوى فني متميز لدى جميع الفرسان.



وشهدت بطولة الجمهورية التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، منافسة قوية بين جميع الفرسان، في كافة المراحل السنية.

وتضمنت البطولة أربعة مسابقات في قفز الحواجز، وهي كما يلي الدرجة الرابعة، والدرجة الثالثة بارتفاع (120 - 125 cm)، والدرجة الثانية بارتفاع (130- 135 cm)، والدرجة الأولى بارتفاع (140 - 145 cm).

وأثنى جميع المشاركين في البطولة، على المستوى التنظيمي والفني الكبير الذي ظهرت به المنافسات، على مدار الثلاثة أيام، وتذليل كافة الصعاب أمام جميع الفرسان والحضور.

وتوجه الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر ، بالشكر والتقدير إلى مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر ، ولجنة الفروسية بنادي سموحة بقيادة المهندس محمد فريد ، علي التنظيم والمستوى الرائع الذي ظهرت عليه فعاليات بطولة الجمهورية المقامة على ملاعب نادى سموحة الرياضي.