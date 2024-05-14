الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مصر تدين الهجوم الإرهابي في العراق

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق الشقيق، وأسفر عن استشهاد عدد من العسكريين، وإصابة عدد آخر.

وأعربت مصر عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة والشعب العراقي ولأسر الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابع تمويله ودعمه.

مصر الهجوم الإرهابي العراق

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