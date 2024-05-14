حبس المتهم بقتل شقيقه بطلق نارى بالصف 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة الصف الكلية حبس عاطل متهم بقتل شقيقه بطلق ناري بسبب خلافات مالية بينهما داخل مزرعة بمنطقة عرب الحصار بدائرة مركز شرطة الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حوّل الواقعة.

تلقي بلاغ الحادث

كانت البداية بورود إشارة إلى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مقتولًا داخل مزرعة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما، حيث قام بقتل شقيقه بطلق ناري ولاذ بالفرار، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.