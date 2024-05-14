الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد لـ "الشاهد": إسرائيل فاقدة عقلها.. ودخول الدين في التفكير الاستراتيجي يمثّل ضبابًا

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل فاقدة عقلها، ودخول الدين في التفكير الاستراتيجي يمثّل ضبابًا، فالدين يجعل الإنسان قادرًا على المعرفة بأنه سيُحاسب في الحياة الأخرى، وبالتالي يصبح جزءًا من عملية الأخلاقيات.

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال لقاءه برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الإيمان بالحقيقة الدينية السماوية يعطي إحساسًا جبارًا وقوة غير متواجدة على الأرض، فالعقلانية الشديدة التي كانت من الناحي العسكرية البحتة تميز إسرائيل، بمعنى أنها دولة في محيط معادي، التوازن الجغرافي والديموغرافي غير متكافئ، لكنها تنجح نتيجة عمليات عقلية، ولذلك فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل هي الوحيدة التي بها بعض العقلانية وهي التي تقبل المقترح المصري، بينما تجد نتنياهو وجافير وسموتريتش، هم من لديهم مشاكل فيه ويتمنون أن ترفض حماس الموضوع حتى يستأنفوا مسألة الضرب من جديد، وبالتالي فإن الدين في هذه الحالة يعتبر أيدولوجية لأن الدين أيضًا يحض على السلام والخير بين البشر.

الدكتور عبدالمنعم سعيد برنامج الشاهد إسرائيل القضية الفلسطينية فلسطين

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