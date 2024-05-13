الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زوجة بيل جيتس السابقة تنسحب من مؤسستهما الخيرية المشتركة.. ما القصة؟

بيل جيتس وطليقته
بيل جيتس وطليقته

قررت ميليندا فرينش جيتس، المشاركة المؤسسة لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، أحد أكبر المنظمات الخيرية في العالم، الانسحاب من منصب الرئيس المشارك. ومن المقرر أن يكون آخر يوم لعملها في المؤسسة هو 7 يونيو المقبل.

وفي منشورها عبر حسابها على إنستغرام، أكدت ميليندا أن قرارها لم يأت بسهولة، وأبدت فخرها بالعمل الذي قامت به هي وزوجها السابق بيل جيتس في مجال مكافحة عدم المساواة على مدار العقدين الماضيين.

وأشادت بجهود الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مارك سوزمان، وبمجلس الأمناء الذي تم توسيعه بشكل كبير بعد إعلان طلاقها وبيل في مايو 2021.

 

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بيل جيتس يعلق على قرار انسحاب طليقته

تعليقًا على قرار فرينش غيتس، قال “بيل غيتس” إنه ممتن لمساهماتها الحاسمة في العمل الخيري، وعبّر عن أسفه لرؤيتها تغادر، متطلعًا إلى تأثيرها المستقبلي في مجال العمل الخيري.

وتأتي استقالة ميليندا فرينش جيتس تأتي في ظل تغيرات كبيرة في الهيكل التنظيمي لمؤسسة بيل وميليندا جيتس بعد إعلان الزوجين عن طلاقهما. تم التوسع في مجلس الأمناء وتم تعيين مارك سوزمان كرئيس تنفيذي للمؤسسة، الأمر الذي يشير إلى جهود كبيرة لتوجيه المؤسسة نحو مستقبل أكثر استدامة وفعالية في مجال العمل الخيري.

وعلى الرغم من خروج ميليندا فرينش جيتس من منصبها في المؤسسة، إلا أنها ما زالت تلتزم بأهداف العمل الخيري وتعتزم مواصلة العمل في مجال دعم القضايا الاجتماعية الهامة، بما في ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين وتحسين ظروف الحياة للأسر في جميع أنحاء العالم.

يترقب المجتمع الدولي بفارغ الصبر رؤية كيف ستتطور مسارات العمل الخيري بعد هذه التغييرات، وكيف ستستمر مؤسسة بيل وميليندا غيتس في تحقيق تأثير إيجابي في حياة الملايين حول العالم.

من هي زوجة بيل جيتس السابقة؟

ميليندا فرينش جيتس، التي اشتهرت بدورها كمناضلة اجتماعية وناشطة خيرية، لها خلفية أكاديمية قوية، حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة دوك، وحازت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية فوستر للأعمال في جامعة ديوك. قبل تأسيسها لمؤسسة بيل وميليندا جيتس مع زوجها  السابق بيل جيتس، عملت في شركة مايكروسوفت، حيث كانت تشغل منصب مديرة تطوير المنتجات، وساهمت بشكل كبير في نجاحات الشركة وتقدمها التكنولوجي.
 

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