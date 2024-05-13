النيابة تحيل سيدتين يتاجرا فى المواد المخدرة بمنشأة ناصر للجنايات

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، إحالة سيدتين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر.

النيابة تحيل سيدتين ياجرا فى المواد المخدرة ب منشأة ناصر للجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمتين تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة القسم، وبيعها لعملائهما من المتعاطين لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.