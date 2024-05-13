الإثنين 13 مايو 2024
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حوادث

النيابة تحيل سيدتين يتاجرا فى المواد المخدرة بمنشأة ناصر للجنايات

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، اليوم، إحالة سيدتين، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر.

النيابة تحيل سيدتين ياجرا فى المواد المخدرة بمنشأة ناصر للجنايات

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمتين تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار في دائرة القسم، وبيعها لعملائهما من المتعاطين لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة منشأة ناصر الجزئية الاتجار في المواد المخدرة منشأة ناصر محكمة الجنايات

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