الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال مايو

قصب السكر
قصب السكر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر مايو:


وتمثلت التوصيات في الآتي:
• استمرار العناية بعملية الكسر والتوريد للمساحات الباقية والعناية بعملية النظافة من القش والطين والكسر بين الترابين وعدم تخلف قصب مكسور في الحقل أو مخازن الشحن لضمان جودة التوريدات.
• ضرورة الانتهاء من كسر وتوريد المساحات في المساحات في المصانع المتأخرة وسرعة حرق السفير وخدمة المساحات لضمان عدم المتأخرة وسرعة حرق السفير وخدمة المساحات لضمان عدم تأخير عملية النمو في المحصول.
• البدء في عملية تمشيط الحقول للمحصول الجديد لضمان خلوة من الإصابة بمرض التفحم السوطى أو الإصابة الحشرية والإبلاغ الفوري عند ظهور أ ى بوادر لها لسرعة اتخاذ ما يلزم قبل انتشارها حيث تؤثر على المحصول والسكر.
• العناية بعملية العزيق والفج والترديم لمسحات الغرس والخلف.
• إضافة تسميد الدفعة الثانية من السماد الآزوتى للمحصول وتكون بالمعدلات المقررة. وعند توفر الأسمدة البوتاسيه يمكن إضافتها على دفعتين الأولى مع الدفعة الثانية للسماد الآزوتى والثانية مع الدفعة الثالثة للسماد الآزوتى.
• استمرار عملية الري وإحكامها سواء في محصول الغرس أو الخلف.
• حرق السفير في المساحات التي يتم الانتهاء من كسرها وتوريدها تمهيدا لسرعة خدمتها.
• استمرار عمليات المكافحة للآفات والحشائش. وضرورة التمشيط والفحص للحشرة القشرية والتفحم السوطى.
البدء في مكافحة الثاقبات باستخدام طفيل الترايكوجراما طبقًا لخطة الطفيل.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول قصب السكر خلال شهر

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