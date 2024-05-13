الإثنين 13 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

تحذير من وزارة التعليم للطلاب في الخارج

رضا حجازي
رضا حجازي

وجهت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة العامة للامتحانات “امتحانات أبناؤنا في الخارج” تحذيرا عاجلا لأولياء الأمور الذين تأخروا عن تحميل ملف التقييم الخاص بأولادهم في الصفوف الابتدائية الأولى.


وقالت الوزارة في تحذيرها إنه "تلاحظ تأخر عدد كبير من التلاميذ عن تحميل ملفات التقييم الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني، في مرحل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية".

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ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى ضرورة وسرعة تحميل ملفات الأنشطة الخاصة بالتلاميذ للفصل الدراسي الثاني، وذلك بشكل عاجل جدا، قبل انقضاء فترة تحميل الأنشطة المقرر لها يوم 17 مايو الجاري، كموعد أخير لغلق الموقع الإلكتروني لتحميل الأنشطة".

ونبهت الإدارة العامة للامتحانات، أولياء الأمور، بأن الطالب الذى لم يقم بتحميل ملف التقييم على المنصة في المواعيد المقررة، لن يتم اعتباره اجتاز العام الدراسي الحالي، وفقا لتعليمات التقدم المعتمدة للعام الدراسي 2023 – 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق الموقع الخاص بتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبناءنا فى الخارج للعام الدراسي 2023 - 2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 مائة وخمسون دولار امريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

كما حددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، كالتالى:

على ولي الأمر اتباع الخطوات الآتية:-


إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط


https://sabroad.emis.gov.eg

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.


- تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الإلكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا في الخارج مع متابعة البريد الالكتروني.

 

التعليم ,موازنة التعليم استعرض الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية احمد حجازى

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