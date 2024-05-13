الإثنين 13 مايو 2024
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مصر

نائب وزير السياحة تكشف تفاصيل المشاركة بسوق السفر العربية

غادة شلبي نائب وزير
غادة شلبي نائب وزير السياحة

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عن أنه خلال مشاركة الوزارة في "سوق السفر العربية" الذي انتهت فعالياته في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت مصر بجناح ضخم، حيث تم استعراض التسهيلات السياحية التي قامت بها الدولة لتنمية القطاع السياحي وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مثل تسهيل إصدار التأشيرات السياحية لأكثر من 180 جنسية، خاصة لحاملي إقامات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات الدخول من المنافذ عند وصولهم مصر، ما سيكون له تأثير كبير في تسهيل حركة السياحة الوافدة وقضاء عطلات نهاية الأسبوع في المدن الساحلية لمواطني دول الخليج والمقيمين.

وأشارت “شلبي” إلى أنه ستتم رؤية مردود إيجابي على الحركة السياحية خلال الموسم الصيفي الجاري، خاصة مع اهتمام دول الخليج بالسياحة المصرية.

وأضافت في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن وفد الوزارة الذي شارك في السوق قام بعرض المنتجات السياحية الجديدة خلال لقاءاتنا مع شركات الطيران أو شركائنا من منظمي الرحلات سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.

المنتجات السياحية الجديدة تلبى تفضيلات المسافرين

وأوضحت شلبى أن هذه المنتجات السياحية الجديدة تلبي تفضيلات المسافرين المتطورة، من بينها السياحة الصحية وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، بالإضافة إلى منتج العمرة بلس الذي ابتكرته الوزارة لجذب المعتمرين إلى مصر، سواء بعد أدائهم رحلة العمرة أو قبلها، بالإضافة إلى برنامج كايرو سيتي بريك الذي يسهم في جعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، كما يسهم في زيادة عدد الليالي السياحية بها، خاصة مع أعمال التطوير التي تقوم بها الوزارة في المواقع الأثرية الموجودة بالقاهرة وتطوير الخدمات السياحية بها، ما يسهم في تحسين التجربة السياحية بها وسيجعل السائح يشاهد القاهرة كما لم يشاهدها من قبل.

سوق السفر العربي دبي الإمارات العربية المتحدة التأشيرات السياحية المنتجات السياحية

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