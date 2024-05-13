الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بالذهب والفضة.. تفاصيل تطوير مقام السيدة زينب

مقام السيدة زينب
مقام السيدة زينب

كشف مصدر بوزارة الأوقاف، تفاصيل تطوير مقام وضريح السيدة زينب- رضي الله عنها-، قائلا:" إنه تم استخدام 20 طنا و300 كيلو فضة، و16 كيلو ذهب لتطوير ضريح السيدة زينب رضي الله عنها".

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الأوقاف: نشهد عناية غير مسبوقة بمساجد آل البيت فى عهد الرئيس السيسى

وأوضح المصدر أنه تم تطوير دورات مياه مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها لتضاهي أحدث دورات المياه في العالم، فضلا عن فرش المسجد بأفخم أنواع السجاد.

ونوه المصدر إلى أن عملية التطوير حافظت على رونقها الإسلامي ولم تغير أي من معالم المسجد الموجودة به منذ إنشائه، مشيرا إلى أنه التشديد على عمال وأئمة المسجد بضرورة متابعة حركة الزائرين أولا بأول.

الرئيس السيسى يفتتح مسجد السيدة زينب

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح  صباح أمس الأحد، مسجد السيدة زينب- رضي الله عنها - ضمن خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، يرافقه سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

وزار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح الإثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

وزارة الأوقاف السيدة زينب ذهب ضريح السيدة زينب مسجد السيدة زينب

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