أبو العينين: نحن بحاجة لإنشاء قانون جديد للاستثمار يشمل كل التغيرات

قال محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالغرف التجارية ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن إفريقيا أصبحت محط اهتمام من جميع دول العالم والمستثمرين عالميًا ولابد أن تستغل مصر تلك الفرصة وتوجد لها مكان جيدا في أسواق القارة السمراء.

لابد من استغلال الكم الهائل من الجامعات المصرية لتأهيل الشباب

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير المثلث الذهبي، أننا بحاجة لإنشاء قانون جديد للاستثمار يشمل كل التغيرات دون تعديل علي القانون الحالي، مشيرا إلى أنه لابد من استغلال الكم الهائل من الجامعات المصرية لتأهيل الشباب.

وأكد أبو العينين أن تخفيف تكاليف الاستثمار هو هدف مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن مصر فى أمس الحاجة إلى تحسين المناخ الاستثماري وجذب استثمارات كبيرة.

وأوضح أن مؤتمرات الصناعة لابد أن تكون دورية لجمع الصناع ،وتبادل الرؤي وتشجيع الصناعة وتوطين الصناعة المصرية.

الخريطة الاستثمارية الموجودة في مصر جيدة ونطمح للتسويق للسوق المصري

وأكد أبو العينين، أن الخريطة الاستثمارية الموجودة في مصر جيدة ونطمح للتسويق للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، ولدينا فرص كبيرة للنهوض بالاستثمار والصناعة خلال الفترة المقبلة بعد التغيرات وتحسين الوضع الاقتصادي.

مؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير "المثلث الذهبي"

وتعقد فعاليات مؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير "المثلث الذهبي"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والذي يستهدف عدة محاور هامة بحضور عدد من الوزراء أبرزهم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحمو عصمت وزير قطاع الأعمال وكيل مجلس النواب، ورئيس اتحاد المستثمرين العرب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء جمعية رجال الاعمال المشتركة وكوكبة من رجال الأعمال والصناعة والاستثمار، ويستهدف المؤتمر مساندة الدولة في الوصول لنمو الاقتصادي المستدامة في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتبنت الحكومة المصرية العديد منها وحققت نتائج ملموسة وأثبتت نجاح وجهة نظر القطاع الخاص مثل الرخصة الذهبية ومبادرة تمويل القطاع الإنتاجي الزراعي.