الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طارق فهمى لـ"الشاهد": أتوقع أن نتنياهو لن يحاكم الآن ولا مستقبلًا داخل إسرائيل

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أتوقع أن نتنياهو لن يحاكم الآن ولا مستقبلًا داخل إسرائيل.

وأضاف "فهمي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "جيش الاحتلال الاسرائيلي بدأ يسجب من الأموال المخصصة للإنفاق علي الصحة والتعليم.

وتابع: "هناك استقلات كبيرة داخل جيش الاحتلال الاسرائيلي والرقابة العسكرية تحجب المعلومات".

وأكمل: "الجيش الإسرائيلي الآن يريد توقيع هدنة ليس لتخوفه من حماس لأنه يريد أن يحفظ للدولة حقها في التغيير القادم، لأن العسكريين في اسرائيل آخر جنرالاتهم العظام كان شارون، وكل الأسماء الموجودة الآن أعضاء في مجلس الحرب ومستشاريين عسكريين في الحكومة المصغرة، وكل هذه القيادات ليس لها تاريخ فهم يركزون علي حرب غزة لبناء تاريخ ومجد شخصي لهم، وبالتالي لا تستغرب إطلاق التصريحات من وزير الدفاع أو رئيس الأركان".

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