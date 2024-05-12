طارق فهمى لـ"الشاهد": خطط تطوير الجيش الإسرائيلى الأربعة انتهت إلى لا شىء

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجيش الإسرائيلي قبل عملية 7 أكتوبر كان يشهد أكبر حركة تغيير، وتم إيقافها للانتباه لدخول الحرب.

وأضاف "فهمي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "اليوم حدثت مراجعات كثيرة في المجتمع الإسرائيلي، وخطط تطوير الجيش الإسرائيلي الأربعة انتهت إلى لا شيء".

وتابع: "هناك خطة بها جزء يخص مصر لأن المحدد الرئيسي والأكبر هو الدولة المصرية والجيش المصري"، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ حرب يوم الغفران لم تحارب حروبًا نظامية، ولم تدخل في مواجهة إلا مع إيران، وهي مواجهة تعتبر إلى حد ما شكلية بصرف النظر عن أي شيء.