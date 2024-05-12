الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حزب الجيل الديمقراطى: نقف بقوة بجانب دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (فيديو)

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أفاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بأن الحزب يقف بقوة بجانب دعوى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية موقفها واضح بشأن القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الشهابي، خلال مداخلته الهاتفية مع قناة "إكسترا نيوز على حق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة، تحترم حدود عام 1967 وتعتبر القدس الشرقية عاصمة لها، مشيرا إلى أن الشعب المصري وكافة الأحزاب السياسية يقفون في خندق واحد مع القيادة السياسية.

وأدان بشدة الممارسات الوحشية التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في رفح، وتجاوز الاحتلال للقانون من خلال وضع علم إسرائيل في رفح الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والحاسم؛ لإنهاء هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها.

وأكد في ختام تصريحاته، أن مصر تحافظ على موقفها الثابت والمبدئي في دعم الحقوق الفلسطينية، وترفض أي شكل من أشكال ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العادلة على الساحة الدولية.

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