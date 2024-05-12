الأحد 12 مايو 2024
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اقتصاد

نجاح كبير لمدينتي هاف ماراثون 2024 تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. تنظيم مميز ومنافسات كبيرة (فيديو)

جريدة الدستور

 

شهدت فعاليات النسخدة الرابعة من مدينتي هاف ماراثون مشاركة أكثر من ألفي متسابق، منهم أجانب من 55 دولة أجنبية. وأشاد المشاركون في الهاف ماراثون بحسن التنظيم وجودة الطرق الموجودة في مدينتي وسط المسطحات الخضراء والتي تم تخصيصها كمسارات آمنه للمتسابقين في الماراثون. وحضر انطلاق مدينتي هاف ماراثون الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، وعمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وأيمن حقي، الرئيس التنفيذي ومؤسس ذا تراي فاكتوري.

من جانبه أشاد د. عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، بالمشاركة الكبيرة في الماراثون من مختلف الفئات العمرية، واكد أن مدينتي هاف ماراثون ضمن الأجندة الخاصة بوزارة الشباب والرياضة للفعاليات الرياضية. وقدم مساعد وزير الشباب والرياضة الشكر لمجموعة طلعت مصطفى لحرصها على تنظيم الهاف ماراثون بشكل سنوي. من جانبه أكد أيمن حقى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة تراى فاكتوري، أن مدينتى هاف مارثون 2024 شهد مشاركة قوية جدا، وأشار إلى أنه تم استحداث توزيع الجوائز على مختلف الفئات العمرية في هذه النسخة.

يشار إلى أن مدينتي هاف ماراثون يتم تنظيمه بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وتراي فاكتوري المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية. وتضمن المارثون سباقات للجري لمسافات مختلفة، 5 كيلو، ١٠ كيلو و٢١ كيلو متر، وأيضًا سباق للجري لمختلف أفراد الأسرة لمسافة ٢ كيلو متر يضم فقرات ترفيهيه وأنشطة متنوعة واجواء ممتعة في المارثون. وتحرص مجموعة طلعت مصطفى على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة في مشروعاتها لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة وتوفير بيئة مجتمعية صحية.

ماراثون مدينتي مدينتي مجموعة طلعت مصطفى تراي فاكتوري

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