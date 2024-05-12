الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"أم العواجز".. إمام مسجد السيدة زينب يروي كواليس الافتتاح (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهدت القاهرة افتتاح مسجد ومقام السيدة زينب، بمشاركة الرئيس السيسي وسلطان البهرة، ومن جانبه، أعلن الشيخ أحمد عصام، إمام وخطيب المسجد، أن المسجد سيكون مفتوحًا للزائرين على مدار الساعة، والزيارة للمقام ستكون متاحة من العاشرة صباحًا وحتى نهاية صلاة العشاء.

ووصف الشيخ عصام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة “صدى البلد”، الأجواء بالمهيبة، مشيرًا إلى أن البهجة التي غمرت الحاضرين والزائرين للمسجد، مؤكدًا على الحب العميق والتقدير الذي يكنه المصريون لآل بيت النبي، وعلى رأسهم السيدة زينب، التي استقبلها المصريون بكل حفاوة بعد رحلتها من كربلاء.

وأكد الشيخ عصام على الدور التاريخي للسيدة زينب في مصر، مستشهدًا بدعائها لأهل مصر بالنصر والعون من الله، ومشيرًا إلى الألقاب العديدة التي نالتها تقديرًا لحكمتها ورأيها السديد، منها "أم هاشم" و"صاحبة الشورى" و"عقيلة بني هاشم" و"أم العواجز".

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