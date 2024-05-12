فتح باب الحجز لـ 75 وحدة سكنية فى مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، بأسبقية سداد مبلغ 150 ألف جنيه، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 مايو الجارى، ولمدة أسبوع على أن يكون آخر موعد للسداد 20 مايو 2024م.

كما أعلنت النقابة عن منح الزملاء القدامى من حاجزى الوحدات السكنية مهلة أخيرة لمدة عشرة أيام اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13مايو 2024م، حتى الخميس الموافق 23مايو 2024م؛ لاستكمال مبلغ المائة ألف جنيه مقدم حجز الوحدات.

كما أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 13 إلى 20 مايو 2024م، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، بغرامة 100% من قيمة الاشتراك على أن يتم تطبيق الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك.

ويتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

وبالنسبة للزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

كما يتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266).

وأوضح بيان النقابة: الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك، أما الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة.

وقرر مجلس النقابة فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال الفترة نفسها بقيمة 200 جنيه للفرد.