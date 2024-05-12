الأحد 12 مايو 2024
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مصر

الرئيس السيسى: مصر وجهة أهل بيت النبى ونحمد الله على ذلك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، معربًا عن تقديره وشكره للسلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند؛ لمشاركته ومساهمته في تطوير مساجد آل البيت.

ورحب الرئيس السيسي  في كلمته خلال افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره ـ بسلطان البهرة والوفد المرافق، قائلًا "إننا نشهد اليوم افتتاح ثالث مسجد من مساجد آل البيت خلال فترة قصيرة، حيث تم افتتاح سابقًا ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة والآن السيدة زينب.

عقب افتتاح مسجد السيدة زينب.."الأعلى للصوفية" يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت

 

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الرئيس السيسى يصدر توجيهًا عاجلًا خلال افتتاح مسجد السيدة زينب

خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدموا إليها والصالحين

وقال الرئيس السيسي: إن "مساهمة سلطان البهرة مقدرة ولها دلالة كبيرة على حب آل البيت، والبذل من أجلهم، مصر لديها خطة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة الذين قدموا إليها والصالحين"، مضيفًا أنه منذ أيام قليلة تم استعراض خطة تطوير مساجد الرفاعي والسلطان حسن والمواردي، ومساجد أخرى كثيرة.

وأضاف أنه من الممكن تعويض بعض المساكن التي نشأت بجانب الكثير من هذه المساجد تعويضًا جيدًا؛ لإخراجها بالشكل المناسب التي كانت موجودة عليه، قائلًا: "نحن متحركون في ذلك".

وتابع: "إن الله سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون أهل بيت النبي- عليه الصلاة والسلام- عندما يبحثون عن أمان ومكان للاستقرار فيه؛ حماية وحفظ واستقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا فيها الأمن والأمان الذي كانوا ينشدونه، وهذا من فضل الله علينا أننا اليوم في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله ونحمد الله على ذلك".

ووجه الرئيس السيسي، الشكر إلى سلطان طائفة البهرة والوفد المرافق له على كل ما قدموه من دعم، قائلًا إن كل الدعم موجود لإنجاح أي مشاريع أخرى في هذا المجال.

الرئيس السيسي مساجد آل البيت آل البيت والصحابة مصر سلطان البهرة

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