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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السكة الحديد" عودة حركة القطارات بين محطتى الحمام والرويسات.. اليوم

عودة حركة القطارات
عودة حركة القطارات بين محطتى الحمام والرويسات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة مسير قطارات بين محطتي ( الحمام والرويسات ) خط (محرم بك/ مرسي مطروح )، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 12/ 5/ 2024 وطبقًا لجداولها السابقة الصادرة فى أول يناير 2023.

عودة مسير القطارات بين محطتى الحمام والرويسات

يأتي ذلك تزامنًا مع الانتهاء من أعمال هيئة الانفاق ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع أسفل خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطتي الحمام والرويسات.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفرت بالتنسيق مع الهيئة القومية للطرق والكباري والنقل البري أتوبيسات لنقل الركاب بين محطتى (الحمام) و(العُميد) خلال فترة إيقاف حركة القطارات في الفترة السابقة. 

قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر عودة حركة مسير قطارات مشروع القطار الكهربائي محطة الحمام محطة الرويسات

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