الأحد 12 مايو 2024
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عبدالمنعم سعيد: الموقف المصرى واضح أنه لن يتعامل مع الجانب الصهيونى من المعبر

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن الموقف المصري واضح أنه لن يتعامل مع الجانب الصهيوني، لافتًا إلى أن الموقف المصري يؤكد بقوة شديدة على أن هناك عدم شرعية كاملة لوجود إسرائيل من الأساس في غزة. 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن إسرائيل استولت على الجانب الآخر من المعبر، لافتًا إلى أنها تستكمل إعادة احتلال غزة حتى آخر نقطة فيها، فمن الناحية الجغرافية البحتة، فهذه آخر نقطة تريد إسرائيل أن تحتلها تمهيدًا للجولة الأخيرة للمعركة.

وأوضح أن الدولة المصرية لديها خطوات كثيرة ينبغي أن تسعى إليها وهو أن تكون هناك سلطة فلسطينية حقيقية نقوم بتقديمها للعالم أنها هي التي سوف تكون على الجانب الآخر من معبر رفح، لافتًا إلى أن هذه المسألة هي التي ربما تحتاج إلى جهد دبلوماسي وسياسي لكي تتفق الفصائل الفلسطينية ولكي نرسخ من الذي سوف يكون في حكم غزة في اليوم التالي بعد أن تنتهي هذه المعركة التي يبدو أن إسرائيل مصممة عليها.

القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل الاحتلال الصهيونى

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