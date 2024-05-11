السبت 11 مايو 2024
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مصر

بمشاركة مصرية.. وزير السياحة التونسي يفتتح الدورة 16 لمهرجان مطماطة الدولي

وزير السياحة والصناعات
وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين

افتتح وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين فعاليات الدورة 16 لمهرجان مطماطة الدولي، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، وشارك فيها العديد من الفرق الفلكلورية والصوفية من عديد ولايات التونسية، ومن مصر وليبيا والجزائر.

وتضمنت الفعاليات لوحات تراثية جسمت العرس التقليدي لقرى مطماطة والميازة والمرحول والملابس التقليدية الأمازيغية بألوانها الزاهية وغيرها من العادات والتقاليد الشعبية التي تناقلها الأهالي جيلا بعد جيل، بالإضافة إلى العروض الثقافية وسهرات فنية وفقرات تنشيطية متنوعة موجهة للأطفال والكبار.

وتفقد وزير السياحة التونسي معرض الصناعات التقليدية الذي يقام في إطار الدورة الجديدة للمهرجان بمشاركة 50 حرفيا وحرفية من مختلف المحافظات في اختصاصات تقليدية عديدة من بينها صناعة الألياف النباتية والنسيج والملابس التقليدية والحلي والفضة وصناعة خشب الزيتون والحلويات والمنتوجات الغذائية التقليدية.

وتابع بلحسين مشروع بناء القرية الحرفية بالمطوية الذي استؤنفت أعماله بعد فسخ عقد صفقته الأولى بتكلفة تصل إلى 1.3 مليون دينار لإعادة تأهيليها، تشمل 19 ورشة للعمل التقليدي تتوزع إلى 6 ورش خاصة بالنسيج، و8 ورش للألياف النباتية، وورشة للرسم، وورشتين لملابس التقليدية، وورشتين للتطريز.

 

وزير السياحة والصناعات التقليدية الفرق الفلكلورية تونس الصوفية العرس التقليدي مطماطة

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