قصواء الخلالى تستعرض أبرز عناوين الصحف الأجنبية بشأن أحداث غزة (فيديو)

سلطت الإعلامية قصواء الخلالي، الضوء على أبرز عناوين الصحف الأجنبية بشأن أحداث غزة، خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، مشيرة في البداية إلى عنوان صحيفة "فورين بوليسي"، التي كتبت: "بايدن يرسم خطًا أحمر على إسرائيل".

وأشارت "الخلالي" إلى عنوان صحيفة "نيويورك تايمز"، التي نشرت تقريرًا صحفيًا بعنوان: ما نعرفه عن الأماكن التي يمكن أن تدخل إليها المساعدات إلى غزة، مؤكدة أن المساعدات المقدمة لغزة تنضب في ظل الخلاف بين مصر وإسرائيل.

وأكدت "الخلالي" في حديثها أن الاستعدادات العسكرية المصرية على أعلى مستوى لحماية أمنها القومي، موضحة أن الخلافات الأمريكية الإسرائيلية والخلافات المصرية الإسرائيلية أصبحت حديث العالم الآن.