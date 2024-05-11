نائب رئيس نهضة بركان المغربى: نسعى للفوز على الزمالك وحصد كأس الكونفدرالية الأفريقية (حوار)

قال الدكتور منير القادرى بودشيش، نائب رئيس نادى نهضة بركان المغربى، إنه يبعث برسالة محبة وتقدير للشعب المصرى الشقيق والذى تجمعه مع الشعب المغربى الكثير من العلاقات الأخوية والأهداف المشتركة.

وأوضح "القادرى" فى حواره لـ"الدستور"، أن مباراة الزمالك ونهضة بركان ستجرى فى جو ملىء بالمحبة والإحترام والروح الرياضية ونقول للفائز مبروك والخاسر هاردلك، ونتمنى أن تمر الأجواء بشكل طيب سواء فى المغرب أومصر، لأن الرياضة تعلمنا الأخلاق قبل أى شىء.

بداية.. كيف ترى أزمة فريق نادى نهضة بركان المغربى واتحاد العاصمة الجزائرى رياضيا بعيدًا عن السياسة؟

أهلا وسهلا بكم فى بلادنا أولًا، أما بالنسبة للأزمة التى حدثت مع فريقنا النهضة البركانية وفريق اتحاد العاصمة ففى الحقيقة لا توجد ازمة هو أفتعال لأزمة سياسية وكرة القدم والرياضة بعيدة تمامًا عن الأمور السياسية فمن زاد عنك فى الخلق قد زاد عنك فى الرياضة، فالمشكلة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة حدثت بسبب الجامعة الرياضية الجزائرية التى رفضت اللعب بسبب قميص نادى نهضة بركان الذى عليه خريطة المملكة المغربية، وهذه الخريطة موضوعة على القميص منذ فترة كبيرة بمعنى أنه لم نضعها خصيصا لفريق العاصمة الجزائرى من أجل إستفزازهم أو شىء من هذا القبيل والقميص مصادق عليه من قبل الإتحاد الإفريقى لكرة القدم " الكاف" فحدود المغرب، من طنجة إلى الكويرة، كما هو معروف للجميع وهذه القميص تم اللعب به فى جنوب إفريقيا وعدة دول أخرى ولم يعترض أحد عليها والرياضة دائما تجمع الشعوب وتكون فرحة وإقتسام لقيم المحبة والسلام وهذا ما كنا نرجوه من هذه المقابلة، لان كرة القدم تجمع الشمل وهناك امور عديدة تربطنا مع الشعب الجزائرى فنحن عانينا سويا من الإستعمار الفرنسى كما تربطنا اللغة المشتركة والدين الإسلامى الحنيف والثقافة الأمازيغية وغير ذلك من الأمور.

هل ما حدث بين فريق نهضة بركان المغربى وفريق إتحاد العاصمة سيؤثر فى العلاقات الرياضية بين المغرب والجزائر بعد ذلك ؟

نحن فى واقع الأمر، نكن كل تقدير وإحترام، للإخوة الجزائريين، وسياستنا فى التعامل مع الإشقاء فى الجزائر نستمدها من سياسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ملك المغرب الذى يمد يده بالخير دائما لجميع دول القارة الإفريقية فنحن نكن لجميع الشعوب الإحترام والتقدير وخاصة الشعب الجزائرى، والملك محمد السادس مد يد التعاون إلى الشعب الجزائرى فى خطبه المتكررة وإلى مسئولية وقياداته وبادر بالتعاون على جميع المستويات من باب الإخوة والمحبة وحسن الجوار، وهذه سياسة المغرب حتى مع دول إفريقيا، وشعار جلالة الملك الخالد " نمد لإفريقيا جميع المساعدة والعون، وفى أزمة كورونا ساعدت المغرب جميع الشعوب الإفريقية وبذلك تحقق شعار الملك محمد السادس " رابح رابح" وذلك كله ليس من أجل الإستغلال أو تقديم مصلحة المغرب على مصالح الشعوب الأخرى، فالمصلحة مشتركة والجميع رابح فيها.

كيف ترى الدور الذى يقوم به السيد فوزى لقج رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فى المغرب؟

فى واقع الأمر، السيد فوزى لقجع قدم الكثير والكثير لكرة القدم المغربية ويستحق أن نقول أن الرجل المناسب فى المكان المناسب، ويكفى أنه يأخذ من وقته وراحته من أجل تطوير كرة القدم المغربية وجعل الأندية والمنتخبات المغربية فى المقدمة دائما وهذا شهداناه فى كأس العالم عندما وصل المنتخب المغربى للمربع الذهبى، مما أسعد كل العرب والمسلمين حول العالم، فضلا عن أن البنية التحتية للملاعب الرياضية فى المغرب حيث أصبحت البنية التحتية على الطراز العالمى وفقًا للمعايير الدولية، حيث تطورت الملاعب الرياضية كثيرًا فى عهد " السيد فوزى لفجع" أبن مدينة بركان وهذا أمر يجعلنا نشعر بالفخر لانه ولد فى بركان كما أنه يدعم ويساند فريق نهضة بركان دائما.

كيف ترى مقابلة نادى الزمالك المصرى ونهضة بركان المغربى ؟

فى واقع الأمر، نحن لدينا تاريخ طيب مع نادى الزمالك المصرى، فنحن نحترم نادى الزمالك لأنه من أكبر الأندية المصرية والإفريقية المتواجدة على الساحة الرياضية حاليا، ولعبنا من قبل مع نادى الزمالك على نفس البطولة وفاز بها نادى الزمالك، ولكننا نقول هذه المرة أننا سنلعب من أجل الفوز ونسعى لتحقيق البطولة إن شاء الله وهذا سيبدًا من هنا من المغرب، وأود القول أن كل مباراة تختلف عن الأخرى وكرة القدم عودتنا دائما أنها مكسب وخسارة ولايوجد فريق يفوز دائما ولا يوجد فريق يخسر دائما، وأى فريق يصل إلى النهائى علينا إحترامه وما سيبقى هو المحبة والروح الرياضية لأنه تبقى كرة القدم مجرد لعبة، وتبقى العلاقات الأخوية بين مصر والمغرب فهناك إحترام متبادل ومحبة بين الملك محمد السادس والرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك تعاون مشترك بين مصر والمغرب ونتمنى أن تمر المبارة فى جو رياضى وتسود الروح الرياضية سواء هنا فى الملعب البلدى ببركان أو هناك فى القاهرة، ونتمنى ان تكون أحداث المبارتين بدون إحداث شغب أو عنف حتى تسود القيم الرياضية والأخلاق فى ملاعبنا الرياضية ونقول للفائز مبرووك والخاسر هردلك.

بالنسبة لفريق نهضة بركان المغربى.. ما السر فى تفوقه مؤخرًا؟

فى حقيقة الأمر، أن هناك تفاهم وتناغم بين جميع أفراد فريق نادى النهضة البركانية وهذا ما أدى إلى حدوث إنسجام بين الفريق والجهاز الفنى والإدارى، كذلك العلاقة مع الجمهور فالجمهور البركانى يعشق فريقه ويشجعه فى أى مكان ذهب إليه، إضافة إلى الدعم الذى يلاقيه الفريق من السيد فوزى لقجع الذى ينظر إليه على أنه فريق يقدم كرة قدم جيدة، ويسعى لإثبات نفسه على الساحة الكروية، كما أن هناك تفاهم مع روابط المشجعين التى تدعم الفريق " الألتراس" فالمنظومة كلها متوافقة، وفريق النهضة البركانية أشتغل على نفسه كثيرًا، والاهتمام كله فى البداية على البنية التحتية.

بصفتكم نائب رئيس نهضة بركان المغربى.. هل هناك بطولات ورياضات أخرى تفوق فيها نادى النهضة البركانية بخلاف كرة القدم؟

فى حقيقة الأمر نعم، فهناك الكثير من البطولات الأخرى بخلاف كرة القدم والتى تفوق فيها نادى نهضة بركان المغربى، فنهضة بركان تفوق فى ألعاب القوى، مثل اللاعب هشام الدروج، وأرض بركان أخرجت رجالا ساهم أبنائها فى تحقيق بطولات رياضية على المستوى العالمى، سواء فى كرة القدم أو العاب القوى أو الباسكت أو كرة السلة أو ركوب الدراجات، فبركان مدينة روحية ورياضية بإمتياز حيث يتواجد فيها مقر الطريقة القادرية البودشيشية وهى أكبر الطرق الصوفية فى العالم، والتى تسهم فى إصلاح الفرد وجعله أنسان صالح فى المجتمع.

بعد أداء باهت لمنتخب المغرب فى كأس الأمم الإفريقية.. هل يعود منتخب المغرب للزئير فى بطولة الأمم الإفريقية التى ستقام فى المغرب فى 2025؟

فى واقع الأمر، أنه فى كأس العالم الأخيرة فى قطر، ظهرت الصورة الحقيقية، لمنتخب المغرب، ورأينا كيف لعب المنتخب المغربى وكأنه فريق أوروبى أو برازيلى، حتى وصل للمربع الذهبى لكأس العالم، وما ظهر عليه المنتخب المغربى فى قطر، دل على أن المغرب تمتلك مهارات رياضية كبيرة، إضافة إلى الدعم الذى يتلقاه المنتخب المغربى والمنظومة الرياضية كلها من قبل جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، والجامعة الملكية بقيادة " السيد فوزى لقجع" نفذت الرؤية الملكية الصائبة فى هذا الإطار، ووقتها رأينا كيف أبلى أسود الأطلس بلاء حسن، أم بالنسبة لبطولة الأمم الأخيرة التى لعب فى كوت ديفوار 2023، أخفق فيها المنتخب المغربى لانه كانت هناك ظروف خاصة بالرطوبة، وأمور أخرى لم تكن جيدة، وفى النهاية المنتخب المغربى أخذ دروسًا من هذه البطولة، والمنتخب المغربى عودنا دائما على التعلم من أخطاءه، لذلك أرى أن المتخب المغربى يمكنه الفوز ببطولة الأمم الإفريقية القادمة فى المغرب بإذن الله.