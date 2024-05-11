السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رئيس "الشعب الديمقراطى" يشيد برفض مصر التنسيق مع الاحتلال بشأن رفح

معبر رفح
معبر رفح

أعرب خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن جهود مصر الدءوبة منذ اندلاع الأزمة في غزة، والتي تمثلت في معارضتها التهجير القسري الذي يواجهه الفلسطينيون، ونجاحها في إحباط المخططات الإسرائيلية لتهجيرهم.

وأشار فؤاد، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن  موقف مصر الذي اتخذته اليوم حول رفض التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن معبر رفح وإدخال المساعدات، جاء بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول تمامًا، مؤكدًا أنه ليس من حق إسرائيل دخول معبر رفح الفلسطيني أو منع وصول المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر قدمت 80% من المساعدات الإنسانية لغزة، بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والصحي اللازم، مؤكدً على دور مصر الفعال في دعم الجهود العربية لإيصال القضية الفلسطينية إلى المنابر الدولية.

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