يسرا تحتفى بمسيرة عادل إمام الفنية: "أجمل 17 فيلما مع الزعيم" (فيديو)

تحدثت الفنانة يسرا عن مشوارها الفني المشترك مع الزعيم عادل إمام، معبرة عن فخرها العميق بالأعمال السينمائية السابعة عشرة التي جمعتهما، والتي تعد من أروع ما قدمته في مسيرتها الفنية.

ووصفت يسرا، في لقائها الخاص الذي أجرته مع الإعلاميين دينا رامز وحسام المراغي، ببرنامج "أنا وهو وهي"، على شاشة قناة "صدى البلد"، عادل إمام بأنه "أسطورة فنية وإنسانية رائعة"، مؤكدة أنه حمل على عاتقه مسئولية السينما والمسرح لمدة نصف قرن.

وأضافت "يسرا" أن عادل إمام لم يتوان عن نشر الفن حتى في أحلك الظروف، حيث سافر إلى أسيوط لعرض أفلامه في ذروة انتشار الإرهاب بمصر، مشيرة إلى أن الفن يمثل "ضمير الأمة" وأن عادل إمام يحمل حب الفن في دمه.

وأشارت إلى أن عادل إمام يتمتع بالجرأة والثقافة والقدرة على قراءة متطلبات الجمهور، مؤكدة أن حبه لمهنته يجعل من الاعتزال خيارًا بعيد المنال بالنسبة له، وأكدت أن عادل إمام يعتز بمهنته الفنية ويحب عمله بشغف كبير، مما يجعله دائم الحضور في قلب الساحة الفنية.