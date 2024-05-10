مستشار الرئيس الفلسطيني: قرار أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة صفعة على وجه الاحتلال

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني ان العالم اليوم يقف مع الحق الفلسطيني بينما أمريكا وإسرائيل تقفان اليوم معزولتين عن العالم بسبب الاحتلال والظلم.

وأضاف خلال تغطية خاصة على قناة “أون”: “العالم اليوم ضاق ذرعا بالاحتلال وضاق ذرعا من سياسة الإدارة الأمريكية التي تنتهج سياسة الكيل بمكيالين وتنحاز لسياسة الظلم ولصالح العدوان وتعادي الشعب الفلسطيني خلال الـ6 أشهر الماضية استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 4 مرات ضد فلسطين 3 مرات ضد وقف العدوان على غزة ومرة ضد مشروع قرار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة”.

وأكد أن قرار اليوم يعتبر صفعة للاحتلال ويظهر مدى انحياز المجتمع الدولى بغالبيته لصالح العدل والسلام ولصالح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لم يطلب الشعب الفلسطيني أكثر من حقه ولم يعطيه الشرعية الدولية كامل حقه ولم تطه أكثر من 20% من الوطن الفلسطيني، وهذا الشهر تمر ذكرى النكبة الفلسطينية.