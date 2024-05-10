الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح" تدرب على مستندات وثائق الإشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع التحضيرى

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال الاجتماع التحضيرى لمشرفي الترصد بإدارات النجيلة وبراني والسلوم، لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدى بقاعة الاجتماعات بمستشفى النجيلة المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادى صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، مسئول التطعيمات والترصد، والدكتور محمد طالب، مدير إدارة النجيلة ومدير مستشفى النجيلة المركزي. 

_وثائق الاشهاد

وتضمن الاجتماع الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الإشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات، سواء إدارات صحية أو مكاتب الصحة، كما تم مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة القادمة تمهيدا لمرور الفريق الوزاري الأسبوع القادم.

_الأمراض المعدية

جاء ذلك إيمانا بالدور الهام الذى يمثله الاكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابة والانتشار للأمراض المعدية التي تعتبر من أهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحية والوقائية.

وفي سياق أخرر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت. 

_الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم مستبينا أرائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا والإفادة.

ووجه وكيل صحة مطروح، مدير إدارة التغذية بالمديرية، بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص، مؤكدا أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.

جانب من الاجتماع التحضيرى
جانب من الاجتماع التحضيرى
جانب من الاجتماع التحضيرى
جانب من الاجتماع التحضيرى
جانب من الاجتماع التحضيرى
جانب من الاجتماع التحضيرى
وكيل صحة مطروح الاجتماع التحضيري مشرفي الترصد المراجعة الخارجية مطروح

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يتفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى العام

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل