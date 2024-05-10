"صحة مطروح" تدرب على مستندات وثائق الإشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أعمال الاجتماع التحضيرى لمشرفي الترصد بإدارات النجيلة وبراني والسلوم، لمناقشة التجهيزات اللازمة والاستعداد للمراجعة الخارجية لمنظمة الصحة العالمية على أعمال ترصد الحمى والطفح الجلدى بقاعة الاجتماعات بمستشفى النجيلة المركزي.

جاء ذلك بحضور الدكتور شادى صلاح الدين شاهين، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، مسئول التطعيمات والترصد، والدكتور محمد طالب، مدير إدارة النجيلة ومدير مستشفى النجيلة المركزي.

_وثائق الاشهاد

وتضمن الاجتماع الشرح والتدريب على قائمة مستندات وثائق الإشهاد لترصد الحمى والطفح الجلدي واللازمة للإشهاد على القضاء من مرض الحصبة والحصبة الألماني على مختلف المستويات، سواء إدارات صحية أو مكاتب الصحة، كما تم مراجعة خطة العمل المطلوبة في الفترة القادمة تمهيدا لمرور الفريق الوزاري الأسبوع القادم.

_الأمراض المعدية

جاء ذلك إيمانا بالدور الهام الذى يمثله الاكتشاف المبكر للأمراض في خفض معدلات الإصابة والانتشار للأمراض المعدية التي تعتبر من أهم الأولويات في تطبيق خدمات البحوث الصحية والوقائية.

وفي سياق أخرر، كان قد أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة للمرور على قسم الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتذليل أى عقبات إن وجدت.

_الخدمات الطبية

وأثناء المرور على المرضى بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، استمع "سالم" للمرضي واقتراحاتهم مستبينا أرائهم فى الخدمات الطبية والفريق الطبي، موجها بسرعة عمل الصيانة الدورية لإحدى ماكينات الغسيل المعطلة حديثا والإفادة.

ووجه وكيل صحة مطروح، مدير إدارة التغذية بالمديرية، بمراجعة مقننات مرضى الكلى والالتزام بالمقتنيات الوزارية لمرضى الفشل الكلوي على وجه الخصوص، مؤكدا أنه وجميع الأطقم الطبية لم ولن يدخروا أي جهد فى سبيل تقديم الخدمات الطبية العاجلة واللائقة للمترددين على المنشأت الصحية بمحافظة مطروح.

جانب من الاجتماع التحضيرى

جانب من الاجتماع التحضيرى