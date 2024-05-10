"الزراعيين" و"المعلمين" تنظمان حوارًا مجتمعيًا للترويج للمشروعات الصغيرة

نظَّمت نقابتا المهن الزراعية، والمهن التعليمية بمحافظة الإسماعلية، بحضور الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والدكتور السيد خليل، نقيب الزراعيين بمحافظة الإسماعيلية، ومحمد حسن، نقيب المعلمين بمحافظه الإسماعيلية، مؤتمرًا للحوار المجتمعي والتوعوي للترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية والتوعوية بمختلف المحافظات للترويج لتنفيذ هذه المشروعات لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات له على هامش المؤتمر، إنه يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النقابة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة في كل المحافظات كمرحلة أولى في محافظات الإسماعيلية والفيوم والمنوفية، موضحًا أن هذه المشروعات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد لدي أحد اهم فئات المجتمع الزراعي والتعليمي.

وأضاف «خليفة»، إن أولوية هذه المشروعات ستكون في المحافظات الريفية لخدمة المهندسين الزراعيين والمعلمين وأسرهم والعمل من خلال المشروعات الصغيرة للتحول من السياسة الاستهلاكية للسياسة الإنتاجية، لتغيير ثقافة الخريجين للعمل في القطاع الزراعي وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

تنمية مهارات الخريجين في الزراعة

وشدد نقيب الزراعيين على أن التعاون بين نقابتيِّ الزراعيين والمعلمين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس التزام القطاعين التعليمي والزراعي بتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد البشرية في البلاد، موضحًا أنه يُعد فرصة حقيقية لخريجي كليات ومعاهد ومدارس الزراعة لتنمية مهاراتهم ومعرفتهم في مجال الزراعة، وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية ومشاريع مستدامة.

ولفت «خليفة»، إلى أنه تم الاستماع للحضور والمشاركين واستطلاع رأيهم وطرح بعض المقترحات المفيدة لتنفيذ هذه المشروعات، حيث أبدوا رغبتهم في التدريب الذي يتم تنفيذه من قبل جهاز تنمية المشروعات خلال الأيام القادمة، ورفع الوعي بالفرص الاستثمارية في مجال العمل الحر وتشجيع الشباب خاصة الخريجين على إقامة أعمالهم الخاصة بعيدًا عن الأنماط التقليدية من الوظائف.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يسهم في تطوير قدرات الفئات المستهدفة، وتأهيل المستفيدين منها وتدريبهم ورفع كفاءتهم لتحقيق أعلى استفادة من خريجي كليات الزراعة والمعاهد والمدارس الزراعية، موضحًا أن هذه المشروعات سوف تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنميته، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقًا لأولويات الدولة المصرية ورؤية الزراعة في مصر، وتوفير فرص عمل للخريجين في مجال الزراعة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

ولفت «خليفة»، إلى أن قائمة أهم المشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الأولوية تحقق أعلي عائد من الزراعة للمستفيدين منها مثل مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشروعات الحرف الزراعية والإستفادة من المخلفات الزراعية وتدوريها مثل قش الأرز وسفير القصب ومخلفات القطن لتعزيز الإنتاجية للمحاصيل الرئيسية ومشروعات تجفيف الطماطم والبصل والثوم لتحسين المسائل الحياتية في الريف المصري وقري حياة كريمة.

وأوضح نقيب الزراعيين إن تنفيذ هذه المشروعات يساهم في زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطويرها من خلال نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وتنمية قدرات خريجي كليات الزراعة ومدارس الزراعة وتأهيلهم وتمكينهم من بدء وإدارة مشروعات زراعية وإنتاج حيواني وداجني وسمكي صغيرة وذلك تماشيًا مع استراتيجيات الدولة الهادفة لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي.