مسؤول أوروبى كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية

أدان المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات والكوارث يانيز لينارتشيتش، الجمعة، هجومًا أحرق مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، فيما تقول الوكالة الأممية إن وراءه مستوطنين إسرائيليين.

ودعا لينارتشيتش، عبر منصة "إكس"، السلطات الإسرائيلية لضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها ومحاكمة المسؤولين عن الهجوم.

وكان المفوض العام لـ"الأونروا"، فيليب لازاريني، أعلن الخميس، إغلاق مقر الوكالة في القدس الشرقية بعد إضرام إسرائيليين النار في محيطه مرتين.