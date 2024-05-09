الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل توقيع بروتوكول بين مصر والأردن فى المجال الإعلامى

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم  بين رئيسى وزراء مصر والأردن، قائلًا:"إنه  بروتوكول لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وقد تم توقيعه من الجانب المصري، المتمثل في رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني المتمثل في السيد وزير الاتصال الحكومي".

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن البروتوكول ينص على التعاون بين الجانبين في العديد من الأنشطة في مجال الإعلام، منها على سبيل المثال تبادل الخبرات في مجال وسائل الإعلام الجديدة والتقنيات الحديثة والإعلام الإلكتروني، وأيضًا تبادل الخبرات التشريعية والاستفادة من التعاون في صياغة رؤى لمواجهة تحديات الإعلام العربي، وأيضًا تبادل الزيارات ما بين الإعلاميين والصحفيين في البلدين.

وأوضح أن البروتوكول يأتي لتبادل الخبرات في العديد من المجالات والأنشطة الإعلامية ما بين الجانبين.

متحدث الوزراء بروتوكول تعاون مصر الأردن المستشار محمد الحمصاني

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