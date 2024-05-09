الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. زد يتقدم على سموحة بهدف محمد سمير

ركلة جزاء زد
ركلة جزاء زد

أنهى نادي زد الشوط الأول من مباراته ضد فريق سموحة والمقامة حاليًا ضمن لقاءات الجولة الـ22 لبطولة دوري نايل، الدوري الممتاز، متقدمًا بهدف دون رد.

واستحوذ سموحة على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وحاول الفريقان الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم في الربع ساعة الاولى من عمر المباراة، ولكن بدون خطورة واضحة على المرمى.

وتحصل فريق زد على ركلة جزاء سجلها محمد سمير في الدقيقة 15 بعدما نجح في تثبيت الحارس الهاني سليمان وسدد الكرة على يمينه وسكنت الشباك.

وحاول فريق زد تسجيل الهدف الثاني في الدقائق التالية لتسجيلهم الهدف الاول ولكن دفاعات سموحة أحبطت الخطورة.

واندفع فريق سموحة للهجوم من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أغلب محاولاتهم لم تهدد مرمى زد والآخر وصل بين يدي الحارس علي لطفي وأخرى أحبطها الدفاع.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول تبادل الهجمات بين كلا الفريقين، مع تحفظ دفاعي لكلاهما في حالة افتقاده للكرة.

وضغط فريق زد في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط من أجل تسجيل الهدف الثاني ولكن سموحة أجبرهم على حصر اللعب في وسط الملعب.

وحول معطة ماجاسا العرضية التي نفذها مصطفى سعد ميسي من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء سموحة في الدقيقة 39 بتسديدة قوية ناحية المرمى واعتلت الكرة العارضة.

وحول فادي فريد عرضية زميله عمر قلاوة في الدقيقة 4 برأسه ناحية مرمى زد وأمسكها الحارس علي لطفي بسهولة.

وسدد لاعبو فريق سموحة كرة على المرمى من محاولتين، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق زد.

واستحوذ لاعبو فريق سموحة على مجريات اللعب بنسبة 54% مقابل 46% لفريق زد.

نادي زد سموحة دوري نايل محمد سمير مباراة سموحة وزد

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