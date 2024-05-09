الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إعلام إسرائيلى: سقوط صاروخ على مستوطنة شلومى بالجليل الغربى على الحدود مع لبنان

لبنان
لبنان

أفاد إعلام إسرائيلي بسقوط صاروخ على مستوطنة شلومي بالجليل الغربي شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل قبل قليل.

وأكد إعلام إسرائيلي أن الفرقة 162 تواصل عملها في رفح الفلسطينية، والجيش هاجم حتى اللحظة 200 هدف.

كما أشار إلى اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء منطقة المطلة بإصبع الجليل شمالي إسرائيل، موضحًا أن هناك أضرارًا في عدد من المنازل جراء سقوط صاروخ من لبنان على مستوطنة شلومي بالجليل الغربي.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية

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