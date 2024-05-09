"القاهرة الإخبارية": "حماس" تقول إن رئيس المخابرات الأمريكية أجرى تعديلات على مقترح تبادل الأسرى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مسئولا في حماس يقول إن رئيس المخابرات الأمريكية أجرى تعديلات على المقترح الجديد لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بايدن يعترف بقتل المدنيين في غزة بالأسلحة الأمريكية

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية في غزة.