الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": "حماس" تقول إن رئيس المخابرات الأمريكية أجرى تعديلات على مقترح تبادل الأسرى

تبادل المحتجزين-
تبادل المحتجزين- أرشيفية

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مسئولا في حماس يقول إن رئيس المخابرات الأمريكية أجرى تعديلات على المقترح الجديد لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن مجلس الحرب الإسرائيلي والكابينت سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بايدن يعترف بقتل المدنيين في غزة بالأسلحة الأمريكية

واعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الاحتلال قتل المدنيين الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية في غزة.

إعلام إسرائيلي القاهرة الإخبارية نبأ عاجل المخابرات الامريكية وسائل اعلام إسرائيلية

مواد متعلقة

"حزب الله": دمرنا منظومة فنية مستحدثة فى موقع ‏راميا الإسرائيلى

الحرازين: هناك حالة من الغموض فى مواقف الإدارة الامريكية تجاه وضع غزة

أستاذ علوم سياسية: جميع الفصائل الفلسطينية أشادت بالموقف المصرى منذ 7 أكتوبر

محمود مسلم: نتنياهو لا يعنيه من الأمر إلا البقاء فى الحكم

كاتب صحفى: مصر كشفت عن أهدافها الواضحة من تدخلها فى أزمة فلسطين

الشعب الديمقراطى: ثقة إقليمية ودولية فى قدرة مصر على إنهاء الأزمة الفلسطينية

جيهان مديح: ندعم أى قرار تتخذه القيادة السياسية المصرية

فايز فرحات: المفاوضات بين حماس وإسرائيل تعمل فى ظل أجواء شديدة التعقيد

الأكثر قراءة

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

ماذا فعل بالنصف الآخر.. عاطل يقتل جارته ويحتفظ بنصف الجثة فى الثلاجة

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

انقسامات وغضب عارم.. مطالب إسرائيلية بإقالة "بن غفير" بعد تغريدته عن بايدن

الزمالك يُثير أزمة "نادى القرن" من جديد أثناء السفر للمغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين

حماس تؤكد التزامها بموافقتها على ورقة الوسطاء رغم اقتحام إسرائيل لرفح

إسرائيل: تهديد بايدن بوقف الأسلحة "مخيب للآمال"