الخميس 09 مايو 2024
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همام مجاهد: تخفيف ملحوظ فى العمليات العسكرية الصهيونية على رفح خلال الساعات الماضية

همام مجاهد موفد القاهرة
همام مجاهد موفد القاهرة الإخبارية

قال همام مجاهد، موفد القاهرة الإخبارية، إن هناك تخفيفا ملحوظا في العمليات العسكرية الصهيونية على رفح على مدار الساعات القليلة الماضية، مقارنة بشدة القصف الذي كان يوجد منذ أمس الأول.

وأكد همام مجاهد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه كان يوجد انفجار هائل في مخيم البرازيل بوسط رفح، هذا المخيم الذي يبعد عن الحدود المصرية بمسافة تقل عن 5 كم.

 جرائم الاحتلال الصهيوني 


وأضاف في حديثه، أن قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بالسيطرة الكاملة على منطقة شرق رفح، حيث قامت بمداهمة المنازل، ونكثيف القصف عليها بشكل عشوائي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أعلنت عن أن 80 ألف مواطن فلسطيني قاموا بالنزوح من شرق رفح ومن منطقة خان يونس نتيحة القصف المكثف.

إغلاق المعابر 

كانت قد قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ إبادة جماعية جديدة بإغلاقه المعابر ومنع الدخول والخروج منها.

وتابعت أن الاحتلال يمنع سفر المرضى ودخول الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات بغزة، لافتًا إلى أننا نفقد كل ساعة عددًا من الجرحى؛ جراء سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما حال دون سفرهم للعلاج.

همام مجاهد القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية العمليات العسكرية الصهيونية

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