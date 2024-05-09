الخارجية البرتغالية: إيران تفرج عن سبعة من أفراد طاقم سفينة احتجزتها بخليج عدن

أعلنت الخارجية البرتغالية، أن إيران تفرج عن سبعة من أفراد طاقم سفينة احتجزتها الشهر الماضي في خليج عدن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

المناوشات الإيرانية بالمنطقة

وفي السياق ذاته، صرّح كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، بأن طهران كانت ستكون مستعدة لتزويد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالأسلحة إذا كانت الظروف تسمح بذلك، لكنه أشار إلى أن الطرق كلها مغلقة في الوقت الحالي، بحسب وسائل إعلام قطرية.

وذكر "خرازي" أن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة أظهرت أن حماس باقية ولها دور مهم في مستقبل فلسطين، مؤكدًا أن إسرائيل لم تحقق أهدافها من خلال الحرب.

كما أعرب عن وجهة نظره حول استخدام إسرائيل للقوة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها لا تبدي جدية في التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وأكد على الدعم الذي قدمته إيران لحماس، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك إمكانية لإرسال الأسلحة، فإن إيران لن تتردد في ذلك.

وأشار "خرازي" إلى الاندماج بين فصائل المقاومة وباقي شرائح الشعب الفلسطيني كنتيجة للحرب الجارية في غزة، ونفى أي تدخل من السلطات الإيرانية في العمليات السياسية أو العسكرية التي تقوم بها حماس، مؤكدًا على أن القرار يبقى بيد قادة الحركة.