الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء: مصر تسعى بما أوتيت من قوة لوقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن والوفد المرافق له، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وأشاد "مدبولي" بالعلاقات شديدة التميز وما تتمتع به من خصوصية كبيرة، موضحًا أن اللجنة تجتمع بشكل منتظم، وأنهم يقدمون دعم كامل للأشقاء الفلسطينيين كما يطالبان بإنشاء دولة فلسينية وفقًا لحدود 67.

حل الدولتين

وأكد "مدبولي" أنه لا يُوجد حل الا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة نادت بذلك، وهناك أزمة غير مسبوقة، والعالم أجمع وكل الدول العظمى يجب أن تعمل على تفعيل هذا الحل.

 
وأشار إلى أنهما التقيا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، والذي نقل رسالة لأخيه جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، لافتًا إلى أن هناك توافقًا تامًا في الرؤى بين زعيما البلدين، ورفض تام لسياسة تهجير الأخوة الفلسطينيين.


ولفت إلى إحاطة رئيس الوزراء الأردني بما تقوم به القادة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطينيين، موضحًا: أن 80% من الدعم الذي دخل لإخواننا الفلسطينيين كان من الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن مصر تسعى بما أوتيت من قوة لوقف إطلاق النار والتعاون على إنهاء هذا الصراع، وأن يكون هناك تفعيل لحل الدولتين وإنهاء هذه الأزمة بشكل نهائي.


وأوضح: أنه كان هناك فرصة لمناقشة العلاقات بين بلدينا وتم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري الفترة المقبلة، حيث بلغت التبادلات ٦٠٠ مليون دولار سنويًا، وهو رقم متواضع لا يتناسب مع إمكانيات بلدينا وتم التوافق على عدد من الخطوات فى خطط زمنية محددة لرفع نسب التبادل بين بلدينا، وهناك تواصل شبه يومي بين وزراء البلدين النجاح كل عمليات التبادل الاقتصادي والتجاري وهو شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة.
 

واختتم مدبولي كلمته  بتوجيه جزيل الشكر للخصاونة على ما المعاملة التي يتلقاها العمال المصريين في المملكة الأردنية الهاشمية.

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