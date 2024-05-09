الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يوقعان على محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قبل قليل، التوقيع على محضر اجتماعات أعمال الدورة 32 للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة، في العاصمة الإدارية الجديدة فى دورتها ٣٢، وذلك عقب انتهاء المباحثات بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين البلدين، وقع عن الجانب المصري كرم جبر وعن الجانب الأردني مهند مبيضين.

وانطلقت أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية فى دورتها الـ٣٢ صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يكون هناك مؤتمر صحفي مشترك لرئيسي وزراء البلدين، للكشف عما آلت إليه المباحثات والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وذلك عقب انتهاء الأعمال.

مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا المشتركة فى دورتها ٣٢ العاصمة الإدارية الجديدة اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

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