صحف القاهرة تبرز توجيه الرئيس السيسي بالاستفادة من نجاحات مشروعات التنمية الزراعية الكبرى

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بتعزيز جهود الاستفادة من نجاحات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "حماية الأمن الغذائي من التوترات الدولية" ذكرت صحيفة «الأهرام» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التي حققتها مشروعات التنمية الزراعية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد، ويحميه من التقلبات الدولية، علاوة على زيادة معدلات نمو الدخل الوطني.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية

ونقلت الصحيفة عن المستشار د. أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، لاسيما فى قطاعات الكهرباء والمياه والري، لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم والمنيا وبنى سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقة الداخلة جنوب مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.

بدء أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية

وتحت عنوان "اليوم.. بدء أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه تبدأ اليوم في القاهرة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من من اللجنة العليا المصرية والأردنية المشتركة برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونظيره الأردني د.بشر الخصاونة.

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن د.مصطفى مدبولي استقبل أمس د.الخصاونة، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى الرئاسة أعمال الدورة الثانية والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة المقرر عقدها اليوم.

وأعرب د.مدبولي عن تطلعه لانعقاد ناجح للدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يواكب ما تحقق من نجاحات على مدار الدورات الماضية لانعقادها، باعتبارها اللجنة المشتركة الأكثر انتظاما، في ظل حرص قيادتي البلدين على المضي قدما نحو توسيع آفاق التعاون المشترك على مختلف المستويات.

تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن

وأكد الجانبان الحرص على مواصلة العمل من أجل تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والأردن وأهمية التنسيق القائم بين الجانبين، على كافة المستويات، تجاه التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة والتي لها انعكاساتها على البلدين الشقيقين.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء موقف المشروعات الجاري تنفيذها وعددا من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، فضلًا عن الجهود المبذولة للحد من سرقات الكهرباء.

وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس النواب وافق، خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأرجأ رئيس المجلس الموافقة على مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية، إلى جلسة لاحقة.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في كل المحافظات

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل انطلقت أمس في كل المحافظات حيث أدى تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي العام الاختبارات في جو من الهدوء والانضباط ولم تتلق غرف العمليات في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أي شكاوي من أولياء الأمور حيث جاءت الأسئلة من المنهج المقرر وفي متناول الطالب المتوسط.

استئناف المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة فى قطاع غزة

وعن مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه استؤنفت بالقاهرة، أمس، المفاوضات الرامية للتوصل إلى هدنة فى قطاع غزة، بحضور جميع الأطراف، وذلك وفق تصريحات مصدر مصري رفيع المستوى لقناة «القاهرة الإخبارية»، موضحا أن ذلك يأتي في إطار استمرار الجهود المصرية المكثفة.

وأكد المصدر حدوث توافق ملحوظ في مفاوضات الهدنة، برغم وجود نقاط خلافية، لافتا إلى الجهود المصرية الحثيثة للحفاظ على المسار التفاوضي.

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن الوفد الأمني المصري أوضح خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي.

يأتى ذلك بينما وصل وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إلى تل أبيب، أمس، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بيرنز أبلغ نيتانياهو وقادة إسرائيليين أنه مازال يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق مع حماس.

وكشف المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن حماس قدمت اقتراحا معدلا، وأن النص الجديد يشير إلى أن الفجوات المتبقية يمكن سدها تماما.