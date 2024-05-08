سامسونج تُقدّم تجربة جديدة للتلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أحدث شاشاتها المبتكرة

◄ أجهزة 2024 تُغيّر مفهوم الترفيه المنزلي بفضل المعالجات المتقدمة والخصائص القائمة على الذكاء الاصطناعي



سلّطت شركة سامسونج للإلكترونيات، الضوء على أحدث تشكيلة من التلفزيونات وأجهزة الصوت لعام 2024 خلال حدث "Unbox & Discover"، وتضمنت المنتجات المعروضة تلفزيونات Neo QLED 8K و4K وتلفزيونات OLED وThe Frame، بالإضافة إلى أجهزة الصوت. وانطلاقًا من ريادتها لسوق التلفزيونات العالمي للعام 18 على التوالي؛ تهدف سامسونج من خلال عروضها في الحدث إلى تعزيز تجربة الترفيه المنزلي عبر مجموعة متنوعة من الحلول القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

قال إس دبليو يونج، الرئيس ومدير وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات: "من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق مبتكرة؛ فإننا نسعى إلى تجاوز تجارب المشاهدة التقليدية، وتعكس تشكيلة 2024 التزام سامسونج بالابتكار، حيث تقدم أحدث التقنيات التي لا تقتصر على الترفيه، بل تعمل أيضًا على إثراء الحياة اليومية للمستخدمين".

من جانبه قال السيد/ محمد شمس الدين رئيس قطاع التلفزيونات والأجهزة المنزلية في سامسونج للإلكترونيات مصر، إنه سيتم طرح أحدث سلسلة من تلفزيونات سامسونج في السوق المصري خلال شهر يونيو، وستكون متاحة للحجز عبر الموقع الرسمي للشركة Samsung.comأو من خلال الفروع والمراكز الرئيسية والوكلاء المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن تلفزيونات سامسونج تحظى بثقة المستهلك المصري، ولذا فهي تتصدر مبيعات التلفزيونات في السوق المصري.

أضاف أن شركة سامسونج تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا محوريا لتصدير المنتجات الإلكترونية إلى دول الجوار، وإمداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بالأجهزة الحديثة المصنعة في مصر، من خلال المجمع الصناعي للشركة في محافظة بنى سويف، والذي يعد الأحدث في العالم.

تعزيز التجربة الحسية مع Neo QLED 8K بفضل ميزات الوضوح والصوت والذكاء ويعتبر تلفاز Neo QLED 8K رائدًا في تشكيلة تلفزيونات سامسونج لعام 2024، حيث تمّ تزويده بمعالج NQ8 AI Gen2 المتقدّم، والذي يمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا التلفزيونات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتميز هذا المعالج بوحدة معالجة عصبية (NPU) توفر ضعف سرعة الطراز السابق، إلى جانب زيادة ثمانية أضعاف في الشبكات العصبية من 64 إلى 265، مما يضمن تجربة مشاهدة استثنائية بتفاصيل واضحة في مختلف الظروف.

ويقدم تلفاز Neo QLED 8K تجربة بصرية مذهلة، بفضل تقنية الصور المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تقوم بتحسين كل التفاصيل لتصبح أكثر وضوحًا وتلتقط أدق الفروق، بما في ذلك تعبيرات الوجه، ومع تقنية 8K AI Upscaling، يتم رفع مستوى البرامج التلفزيونية والأفلام المفضلة لدى المستخدمين لتتوافق مع الجودة المذهلة لشاشة 8K، متجاوزة قدرات أجهزة تلفزيون 4K التقليدية، علاوة على ذلك، يضمن AI Motion Enhancer عرضًا سلسًا وواضحًا لمشاهد الحركة السريعة، وهو أمر جذاب بشكل خاص لعشاق الرياضة، كما يضيف Real Depth Enhancer Pro إحساسًا بالعمق الواقعي مما يعزز تجربة المشاهدة على الشاشة الكبيرة.

أما عن الصوت، يوفر جهاز Neo QLED 8K جودة صوت دقيقة معززة بتقنية الصوت القائم على الذكاء الاصطناعي، وتتميّز وظيفة مضخّم الصوت النشط Active Voice Amplifier Pro بقدرتها على عزل الحوار عن الضوضاء المحيطة، مما يضمن وضوحًا صوتيًا فائقًا. كما تسهم تكنولوجيا تتبع الصوت Object Tracking Sound plus في تحسين التجربة السمعية من خلال مزامنة المؤثرات الصوتية مع العناصر المرئية مما يؤدي إلى تجربة مشاهدة غامرة وجذّابة، ويقوم الصوت التكيّفي Adaptive Sound Pro بتحسين جودة الصوت عن طريق ضبط إعدادات الصوت تلقائيًا وفقًا للمحتوى الذي يتم تشغيله والخصائص الصوتية للغرفة.

ويتميز جهاز Neo QLED 8K أيضًا بوظائف الذكاء الاصطناعي التي تعكس فهم سامسونج لتفضيلات المستخدمين، فعندما يتم تشغيل الألعاب يقوم وضع اللعب التلقائي AI Auto Game Mode بتحسين المرئيات والصوت لتقديم تجربة لعب حيوية وغامرة. فيما يقوم وضع AI Customization Mode بتخصيص إعدادات الصورة لكل مشهد وفقًا لتفضيلات المستخدم، بينما يحافظ وضع الطاقة بالذكاء الاصطناعي AI Energy Mode على الطاقة دون المساس بجودة الصورة وتتوفّر سلسلة Neo QLED 8K في طراز، QN800D، مع أحجام تتراوح من 65 إلى 85 بوصة، لتقديم تجربة مشاهدة لا مثيل لها تضع معايير جديدة في قطاع الشاشات الكبيرة المتميزة.



وقد تم تصميم أحدث تلفزيونات سامسونج لتتكامل بسلاسة مع المنظومة الذكية، فعند تشغيل تلفاز سامسونج الجديد يتعرف تلقائيًا على الشبكات والأجهزة الموجودة ويرتبط بها، ويسهل هذه العملية إشعار مباشر على الهواتف الذكية للمستخدمين، كما يمتد هذا الإعداد السهل ليشمل جميع أجهزة سامسونج الموجودة في المنزل، بالإضافة إلى أجهزة الطرف الثالث وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، نظرًا لتوافقه مع معايير تحالف الاتصال المنزلي Home Connectivity Alliance (HCA) وMatter.

بالإضافة إلى ذلك يعد الأمان أمرًا في غاية الأهمية، ومع Samsung Knox، تحصل كل خاصية وتطبيق ومنصة على حماية قوية، مما يضمن بقاء التجارب المتصلة خاصة وآمنة.

تشكيلة واسعة من تلفزيونات Neo QLED 4K وOLED وأجهزة الصوت؛ توفّر تجربة ترفيهية متكاملة

توفّر تشكيلة Neo QLED 4K للعام 2024 ابتكارات متطورة مستوحاة من أحدث تلفزيونات Neo QLED 8K، مما يعزز تجربة المشاهدة بخصائص مدعومة بمعالج NQ4 AI Gen2، الذي يعمل على تحسين أي محتوى ويقدمه بدقة 4K، وبفضل تقنية Real Depth Enhancer Pro وتقنية Quantum Matrix، تضمن هذه الشاشة تباينًا مثاليًا حتى في المشاهد المليئة بالتفاصيل، وباعتبارها أول شاشة تحصل على شهادة اعتماد دقة الألوان من "بانتون"، إلى جانب نظام الصوت Dolby Atmos لتجربة صوتية غامرة، تضع شاشة Neo QLED 4K معيارًا جديدًا لتجربة المشاهدة القصوى بدقة UHD 4K. وتتوفر هذه الشاشة بمقاسات تتراوح من 55 إلى 98 بوصة لتلبي بيئات المشاهدة المختلفة.

وتقدم سامسونج أول شاشة OLED خالية من الوهج في العالم، والتي تعمل على التخلص من الانعكاسات غير المرغوب فيها مع الحفاظ على اللون الأسود العميق والصور الواضحة بغض النظر عن ظروف الإضاءة. وتم تجهيز تلفزيونات OLED هذه بمعالج NQ4 AI Gen2 القوي، المشابه للمعالج المستخدم في تشكيلة Neo QLED 4K، وتتمتع بالعديد من الميزات مثل Real Depth Enhancer وOLED HDR Pro مما يرفع جودة الصورة بشكل كبير إلى مستويات غير مسبوقة.

وبالنسبة لعشاق الألعاب، فإن تليفزيونات سامسونج OLED تأتي بمعدل تحديث 144 هرتز، مع تقنية Motion Xcelerator لضمان حركة سلسة وأوقات استجابة سريعة؛ تتمتع أجهزة OLED بتصميمات أنيقة، وتتوفر بطرزان: S95D، وS90D، مع مقاسات تتراوح من 55 إلى 83 بوصة، مما يجعله مناسبًا تمامًا لكل منزل. وتشمل تشكيلة 2024 أيضًا أحدث أجهزة الصوت Q-Series وعلى رأسها جهاز Q930D، الذي يوفر صوتًا يعتمد على 9.1.4 قناة حقيقية، مع تقنية Dolby Atmos اللاسلكية. ويتميز هذا الطراز بتقنيات مثل تجميع الصوت للنبض والصوت الذي يملأ الغرفة وخيار الاستماع الشخصي من خلال السماعات الخلفية دون إزعاج الآخرين. ويحافظ جهاز الصوت S800D على قدراته في تقديم أداء صوتي متميز بتصميم نحيف وموفر للمساحة. وتتميز جميع أجهزة الصوت من سامسونج بتقنيات صوتية متقدمة مثل Q-Symphony، التي تنسجم بسلاسة مع تلفزيونات سامسونج لتقديم تجربة صوتية منسقة.