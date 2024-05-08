إخماد حريق فى قطعة أرض فضاء بالصف

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق قطعة أرض فضاء بمنطقة الصف في الجيزة، الأربعاء، وتمت السيطرة عليه بنجاح دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق في قطعة أرض فضاء بمنطقة الصف في الجيزة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه بنجاح دون وقوع أي إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.