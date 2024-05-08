الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق فى قطعة أرض فضاء بالصف

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق قطعة أرض فضاء بمنطقة الصف في الجيزة، الأربعاء، وتمت السيطرة عليه بنجاح دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وبنشوب حريق في قطعة أرض فضاء بمنطقة الصف في الجيزة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه بنجاح دون وقوع أي إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية بمنطقة الصف شرطة النجدة بالجيزة منطقة الصف في الجيزة

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