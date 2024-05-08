مراسلو "القاهرة الإخبارية" يوثقون العدوان الإسرائيلى بعدساتهم

وثق مراسلو قناة القاهرة الإخبارية غارات العدوان الإسرائيلي وتجاوزاته في كل من رفح الفلسطينية، وبدلات الجنوب اللبنانية، منذ اللحظة الأولى، لتكون وثيقة شاهدة أمام العالم على اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مكان

ووفقًا لمراسلو القاهرة الإخبارية فقد شنت إسرائيل مجموعة من الغارات العنيفة على 8 بلدات جنوب لبنان، منذ الصباح الباكر، مستهدفة مناطق مفتوحة في عيتا الشعب بالجنوب اللبناني، وهو ما أدى لارتقاء 3 شهداء جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى مرجعيون الحكومي بالجنوب اللبناني.

وأضاف مراسل القناة، خلال رسالته على الهواء مباشرة، أن جيش الاحتلال استهدف بالمدفعية عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني، فيما نفذ حزب الله عملية كبرى باستخدام المسيرات تجاه هدفين عسكريين في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أن حزب الله بدأ اليوم العمليات التي ينفذها من الجنوب اللبناني وأطلق صاروخًا باتجاه منطقة المطلة، ما أسفر عن خسائر فادحة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ورد جيش الاحتلال بعنف شديد.

كما أفادت القناة في نبأ عاجل لها، بأن قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف منازل وتجمعات للمواطنين في أحياء سكنية بمناطق مختلفة من رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل أفادت "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وكالة رويترز" بأنه يتم تحميل سفينة مساعدات في قبرص بهدف إدخالها إلى قطاع غزة عقب اكتمال بناء الرصيف البحري الأمريكي.

وفي وقت سابق، أكدت "البنتاجون"، أنه تم إنهاء العمل في بناء الرصيف البحري ويتبقى نقله من ميناء أشدود إلى موقعه قبالة سواحل قطاع غزة.