القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف عددًا من البلدات بالجنوب اللبنانى

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف بلدات الناقورة وعيترون وبليدا والعديسة بالجنوب اللبناني.

وقبل قليل، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن حزب الله اللبناني، شنّ هجومًا مكثفًا تجاه المستوطنات الإسرائيلية الشمالية على الحدود مع لبنان؛ وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

كما أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 25 غارة جوية على 8 بلدات في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.