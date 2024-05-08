إلغاء عروض الصوت بمنطقة الأهرامات اليوم.. وعرض استثنائى الأحد

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، إلغاء عروض الصوت والضوء اليوم الخميس بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث أن الشركة القائمة على التطوير والتشغيل المؤقت لعروض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات قررت إلغاء العرض على أن يتم تشغيل العروض بشكل استثنائى يوم الأحد المقبل.

ويتم تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة اهرامات الجيزة 4 أيام فى الأسبوع وهم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، وقد أرسلت الشركة خطابها بالإلغاء إلى غرفة شركات السياحة لعدم إرسال أى افواج سياحية إلى منطقة الصوت والضوء اليوم.

وقد شهد مسرح الصوت والضوء إقامة العديد من حفلات الزفاف والحفلات الموسيقية لأشهر المطربين والفرق الموسيقبة خارج مصر، ومن أشهر الحفلات التي أقيمت هى حفل زفاف الملياردير الهندي ورجل الأعمال "أنكور جاين" على مصارعة WWE السابقة "إريكا هاموند"، وقد تكلف هذا الحفل قرابة الـ3 مليون دولار.

وقد أثار هذا الحفل ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى الحفل الأخير للفرقة الألمانية الشهيرة keinemusik الذى استضافته بمنطقة أهرامات الجيزة .