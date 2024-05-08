الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 26 حالة تعدي على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي البداري والغنايم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 للإزالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين


وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 26 حالة تعدي بمركزي البداري والغنايم بمساحة 2802 متر مربع أملاك دولة و598 متر مربع أرض زراعية حيث تم في مركز الغنايم إزالة 5 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة خاصة بمساحة 1710 متر مربع وإزالة 10 حالات تعدي على خط تنظيم وإشغال بمساحة 765 متر مربع و3 حالات تعدي على أملاك ري بمساحة 162 متر مربع أما في مركز البداري.


وتم إزالة 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي زراعية أهالي بمساحة 598 متر مربع و4 حالات تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 35 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أملاك دولة خاصة بمساحة 130 متر مربع.


وأوضح أن تلك الحملات تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.


وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي البداري والغنايم الموجة الـ 22 للازالات اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة حقوق الدولة واسترداد حق الشعب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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